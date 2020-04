Arabie Saoudite : pas de grand pèlerinage cette année ?

Au mois de mars dernier, l’ Arabie Saoudite avait déjà décidé de suspendre la Omra (le petit pèlerinage) pour préserver les villes de La Mecque et Médine d’une potentielle contamination au covid-19 . Dans la foulée, il y a 3 semaines, les autorités saoudiennes appelaient les musulmans à suspendre les procédures et préparatifs relatifs au pèlerinage (locations, réservations, etc.) à cause des incertitudes liées à l’évolution de la pandémie.

Une annulation redoutée

Alors en Belgique, parmi les agences de voyage qui organisent le pèlerinage, on ne se fait guère d’illusions. Au début du mois de mars déjà, l’agence Tayba Travel, dont c’est une des activités, annonçait sur son site : " La direction de l’agence TAYBA TRAVEL a décidé […], pour la sécurité et l’intérêt de ses clients, de suspendre tous ses programmes de OMRA des mois de Mars-Avril et même Ramadhan, arrêter et, probablement, annuler toutes les inscriptions du HAJJ 2020. "

Karim Akachar lui est le responsable de Tawhid Travel, une agence dont la seule activité est d’organiser des voyages religieux. Et pour lui, l’annulation du Hajj 2020 est plus que probable : "Il y a 70 à 80% de risques d’aller vers une annulation pure et simple. Et si jamais le pèlerinage est maintenu, il risque de se faire sous forme très restreinte…" Effectivement, rien d’officiel mais certains échos lui sont revenus d’Arabie Saoudite : "Sur place, on évoque le fait que le Hajj pourrait être organisé mais en limitant le nombre de participants. Une sélection pourrait se faire en fonction des pays. Certains seraient interdits de pèlerinage et d’autres autorisés à venir, en favorisant par exemple ceux qui ont été les moins touchés par le covid-19, mais à ce stade ce ne sont que des rumeurs". Et dans ce cas de toutes façons, la Belgique, vu sa mauvaise réputation mondiale face à la crise du coronavirus, ne risque pas de figurer parmi les heureux élus.

Du reste, chez nous, beaucoup de candidats au pèlerinage ont déjà annulé ou reporté leur voyage.