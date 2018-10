Apres les villes, le coworking débarque en milieu rural

C’est un projet osé qui a vu le jour à Poix-Saint-Hubert… Le Coworking Gare !, c’est son nom, est un nouvel espace de coworking, intégré dans l’hôtel restaurant situé face à la gare de Poix, en plain cœur de l’Ardenne…

L’idée d’Aude et Lorraine Piette, les deux sœurs à l’origine du projet, était de redynamiser le territoire en mettant en avant le potentiel de la région, tout en revisitant le modèle économique de l’hôtellerie familiale.

Ces dernières années, le coworking s’est développé dans les principales villes du pays. Ces espaces de travail partagés sont désormais monnaie courante, mais à la campagne, la tendance est récente… En février dernier, un appel à projets était lancé par la Région wallonne pour accompagner le développement de nouveaux espaces en milieu rural ou semi-rural. Treize projets sont en train d’éclore aux quatre coins de la Wallonie.

Un espace professionnel parfaitement équipé

Gare ! en fait partie. Dans un espace cosy, les travailleurs du coin trouvent un espace professionnel parfaitement équipé (internet, imprimante, rétroprojecteur, etc), des salles de réunion, une cuisine pour la convivialité ou encore un salon de détente… mais pas seulement. L’espace n’est pas réservé aux start-up, mais veut s’ouvrir aux métiers plus classiques. Partage de lieu et lieu de partage, l’objectif du coworking est aussi de favoriser les interactions entre travailleurs, de développer son réseau, de booster sa motivation, ou de manière plus pragmatique, de créer une coupure entre lieu de vie et de travail, pour les indépendants par exemple, qui ont l’habitude de travailler à la maison : "Il y a bien sûr plein d'avantages à pouvoir travailler chez soi, mais au bout d'un moment, on aime aussi pouvoir mettre une frontière, un tampon, entre chez soi et le travail. Le simple fait de se déplacer fait du bien. De plus, il y a ici une dynamique, on rencontre d'autres personnes, c'est ce que l'on cherche" nous explique Benoit, utilisateur régulier. La formule permet également de recevoir ses clients dans des salles de réunion, en évitant ainsi les jouets des enfants qui trainent dans le salon...

L’espace de Coworking s’inscrit dans un projet plus large, Gare !, qui devrait accueillir un lieu de résidence pour artistes et musiciens dans un grand espace jouxtant la gare.