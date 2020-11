Après les congés de la Toussaint, un retour sur les bancs d'écoles inhabituel pour certains

Dès ce lundi 16 novembre, pour les maternelles, les primaires et le premier degré du secondaire, c’est R.A.S, "rien à signaler" ou "retour aux sources du savoir" à la normale… Enfin presque. Les enfants sont présents à temps plein, mais les mesures sanitaires restent maximales. Les écoles sont placées en code rouge . (Pour plus de détails : voici la circulaire complète relative à ces mesures ).

Ecole à mi-temps

A partir du deuxième degré, c’est-à-dire de la troisième année du secondaire, par contre, ça change. Il est question d’enseignement hybride. L’élève se rend à mi-temps à l’école, et reste l’autre mi-temps à domicile.

Les écoles vont devoir organiser un apprentissage en deux temps.

Eric Daubie, Secrétaire général de la Fédération de l’enseignement secondaire catholique (FESEC) nous en donne plus de détails : "Le système hybride, c’est l’idée que les écoles vont devoir organiser un apprentissage en deux temps. Certaines choses vont être apprises, par les élèves, en classe, comme d’habitude, en présentiel, on dit. Tandis que pour une partie du temps les élèves seront à la maison et continueront d’apprendre soit avec l’aide à distance de l’enseignant, soit peut-être, en plus grande autonomie."