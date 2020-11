Après le lait, les fruits ! Fairebel étoffe ses filières et fait des émules

Xavier Laduron, président de Faircoop Fruit : "Les poires sont les mêmes. On ne va pas réinventer la roue. Nos fruits sont équitables . Ils sont belges. Ils sont cultivés, conservés et travaillés en Belgique. Dans le prix que vous avez mentionné, qui est certes élevé, la Faircoop s'engage - c'est contractuel - à reverser 25 centimes par kilo vendu à nos membres."

Les pommes et les poires Fairebel viennent d'arriver dans les rayons de tous les Carrefour et Carrefour Mestdagh du pays. Elle sont assez chères : 3 euros du kilo. La poire Carrefour coûte deux fois moins cher.

Pascal Léglise, directeur Qualité chez Carrefour : " Fairebel c'est une initiative nationale donc il passe par nos centrales d'achats et par conséquence par les plates-formes logistiques. Cornü, lui, est dans le circuit des producteurs locaux qui court-circuite les plates-formes d'achats et logistiques. La relation est un lien direct entre les producteurs et les équipes des magasins ".

Augmenter le volume des ventes

Dans les ateliers de Cornü, on découpe 3 à 4 vaches par semaine. La société est basée à Ochamps en province de Luxembourg. La viande est distribuée dans les Carrefour et Carrefour Mestdagh de la région. Mais chez Cornu on voit plus loin. On espère, un peu comme Fairebel, commercialiser les produits dans toute la Belgique. Caroline Hanssens, responsable ventes et marketing chez Cornü : "On va petit à petit grandir dans les magasins, augmenter nos ventes pour pouvoir, à terme, discuter avec les centrales d'achats de ces distributeurs. L'objectif, c'est d'augmenter les volumes de vente".

Le prix est proposé par le producteur. Carrefour accepte assez facilement le montant étant donné la qualité du produit ... pourtant le filet pur Cornû est 6 euros le kilo plus cher que le filet pur marque Carrefour. Mais, le prix comment est-il fixé ? Réponse de Caroline Hanssens : "On a fait le calcul de chaque élément : l'alimentation, l'âge, la naissances, les soins vétérinaires etc … et on a pu identifier un prix à savoir combien coûte la bête au moment de l'abattage".