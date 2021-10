Après 40 ans, Goldorak is back !

Goldorak est de retour! - On n'est pas des pigeons (136/183) - 20/10/2021 Goldorak, le dessin animé qui a marqué des générations, est de retour. Après 43 ans, cinq dessinateurs franco-belges sortent en effet une bande dessinée centrée sur le robot géant. Dans les magasins, les produits marketing Goldorak se vendent toujours bien comme le constate Paul-Henri Burrion, y compris la musique originale en 45 tours de l'époque. Et, les prix diffèrent entre les produits ancienne et nouvelle générations. Par ailleurs, de jeunes artistes s'inspirent encore de Goldorak. Avec cette nouvelle BD, le succès de Goldorak est donc de retour pour les anciens et les plus jeunes lecteurs aussi, sans doute.