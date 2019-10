Applications sur le permis de conduire théorique : fiables ou pas ?

Il existe une dizaine d’applications pour préparer son examen théorique du permis de conduire. Mais sont-elles réellement fiables ? C’est ce que nous avons tenté de savoir auprès de Thierry Anthone, instructeur d’auto-école. Nous avons testé 5 applications.

Que pense notre expert de cette première application : ithéorie ? " Les questions ne sont pas vraiment pertinentes ni en rapport avec l’examen car elles ne sont pas faites sur base de photo. Ce sont des dessins en noirs et blancs ". Thierry Anthone repère même des fautes. " Vous avez une question qui commence par en démarrant de ce stop… Et la photo ce sont des triangles céder le passage et non un stop ".

Le constat est aussi négatif pour l’autre application gratuite de notre test : Examen Permis B. Considérée comme un jouet pour notre instructeur d’auto-école.

Qu’en est-il du feu vert ?

Mais qu’en est-il de feu vert, l’une des applications les plus connues ? " Les questions sont trop simples, basées principalement sur des signaux et non sur les règles de priorités. En plus dans la version gratuite, il n’y a qu’une série de 50 questions ". La version payante, elle, s’élève à 11€ pour 5 simulations d’examens. L’avis de notre instructeur est plutôt mitigé.

Par contre, l’application Code de la route Belge à 7,99€ est mieux côté mais elle a quand même ses limites. Thierry Anthone précise que certaines questions ne sont pas mises à jour.

Selon notre instructeur, l’application la plus complète est L permis B à 7,99€. " Il y a un peu de tout. Il y a de la théorie, un peu simplifiée mais il y en a. Il y a toutes les catégories de permis, un simulateur d’examen avec un timing et des exercices avec correction mais pas explications selon les catégories de ce dont on veut étudier ".

Il faut donc retenir que les applications mobiles sont surtout utiles comme complément aux méthodes traditionnelles : les livres, les cours et les sites internet.