Applications pour gagner de l'argent, la poule aux œufs d'or ?

Gagner de l’argent grâce à des applications sur smartphones, tablettes ou sur des sites internet : facile et rapide si en on croît les promesses qui pleuvent après une simple recherche sur le web. Si c’est en effet un moyen de mettre du beurre dans les épinards, il ne faut pas s’attendre pour autant à faire fortune en un claquement de doigts.

Enquêtes et sondages en ligne rémunérés: combien on gagne ? - On n'est pas des pigeons (50/183)... Virements bancaires ou bons d'achat dans de grandes enseignes, une rémunération d'1 euro/10 minutes, ça vaut la peine ?

Au royaume de ces applications qui peuvent vous faire gagner de l’argent, ce sont le plus souvent les enquêtes et les sondages rémunérés qui règnent en maîtres. Le meilleur moyen pour gagner de l’argent sur internet, ce sont les sondages rémunérés. Guillaume De Ryckel les connaît bien, il en mentionne plusieurs sur son site où il traque les bons plans pour gagner ou économiser de l’argent : " Le meilleur moyen pour gagner de l’argent sur Internet, ce sont les sondages rémunérés. En règle générale, on tourne à 1€ les 10 minutes, donc 5 à 6€ l’heure ". Le principe est très simple, vous vous inscrivez (c’est gratuit) et vous recevez par mail des propositions pour répondre à des sondages, des enquêtes d’opinion. Et vous êtes " payé " pour chaque questionnaire rempli. La plupart du temps, c’est un système de points que vous accumulez et vous pouvez échanger ces points contre des bons d’achat dans des grandes enseignes commerciales (Amazon, Zalando, Media Markt, Decathlon, Carrefour, Galeria Inno, par exemple) ou alors, mais c’est plus rare, contre des virements bancaires.

Juste de quoi arrondir les fins de mois

Application pour gagner de l'argent © Burton - Getty Images Kevin connaît bien ce petit monde des enquêtes rémunérées. Il y participe depuis 15 ans au rythme de plus ou moins 20 sondages par jour : " Mensuellement, je gagne entre 50 à 100€. Cela dépend des études disponibles en ligne ". Par exemple au mois de décembre dernier, il a gagné pour 80€ de bons d’achat chez Carrefour (valables également pour les courses alimentaires) et cela juste pour une application. Gagner 2000, 3000, 4000€ par mois, il faut se sortir ça de la tête, ce n’est pas possible… Vu le nombre de sites et d’applis qui proposent ce type d’études rémunérées, il y a donc moyen de multiplier les participations et les gains. En y passant évidemment beaucoup de temps. Mais Kevin met en garde : " Comme c’est gratuit, qu’il ne faut pas investir d’argent au départ, cela reste un bon plan… Maintenant dire on ne devra plus travailler à côté de ça, jamais ! Honnêtement, toutes les choses que je vois sur Internet, je vous promets de gagner 2000, 3000, 4000€ par mois, il faut se sortir ça de la tête, ce n’est pas vrai, c’est de la couillonnade, c’est de la connerie, il faut arrêter, ce n’est pas possible."

Etudes de marché indemnisées

En marge de ces sondages, ces questionnaires remplis en quelques minutes, il existe encore d’autres moyens de gagner un peu d’argent en participant à des études de marché. Il s’agit de véritables entretiens rémunérés qui impliquent donc une présence physique pour répondre aux questions d’un modérateur (depuis la crise sanitaire cela se fait en vidéo conférence). Ce genre de réunion dure souvent plusieurs heures et donc les rémunérations peuvent être plus importantes et son directement versées sur votre compte en banque. Chantal Fiten dirige le site sur lequel tout le monde peut s’inscrire et, selon son profil, être sélectionné pour participer à des études de marché : " Si c’est un entretien d’une heure en vidéo conférence, on va parler d’un montant de 20€… Si c’est une réunion qui va durer trois heures, c’est entre 40 et 50€, le montant est chaque fois mentionné lorsqu’on annonce les enquêtes sur notre site internet ". Des indemnités qui peuvent encore être plus élevées (de l’ordre de 120€ la demi-journée) lorsqu’il est demandé au panéliste de se déplacer pour visiter des showrooms de magasins et répondre à une enquête par la suite. Mais même lorsque ces rémunérations sont plus élevées, il n’y a pas de miracle… Il ne faut pas se bercer d’illusions, ce n’est si facile de gagner rapidement beaucoup d’argent grâce à des sites et des applications.

Applications pour gagner de l'argent, la poule aux œufs d'or ? - on n'est pas des pigeons -... Gagner de l’argent grâce à des applications sur smartphones, tablettes ou sur des sites internet : facile et rapide si en on croît les promesses qui pleuvent après une simple recherche sur le web. Si c’est en effet un moyen de mettre du beurre dans les épinards, il ne faut pas s’attendre pour autant à faire fortune en un claquement de doigts.