Marre de la cellulite et des rides ? Et si vous testiez un appareil de massage à ultrasons qui promet de vous débarrasser de ces fléaux esthétiques ? Pour les besoins d’un tournage de notre émission " on n’est pas des pigeons ", nous recherchons une volontaire qui accepte également d’être filmée. Merci de nous communiquer vos coordonnées complètes afin que nous puissions vous joindre facilement ci-dessous.