Appel à témoins : contrefaçons

Chaussures, vêtements, maroquinerie, bijoux, mais aussi cosmétiques, vins ou médicaments... les secteurs touchés par la contrefaçon sont nombreux. Pour écouler ces marchandises contrefaites, de plus en plus de sites internet sont piratés... En 2018, le SPF Economie a fermé plus de 1.000 sites vendant des produits contrefaits !

Dans le cadre d’un reportage pour l'émission, nous recherchons vos témoignages !

De bonne foi, vous avez acheté un produit contrefait sur internet ? Le site semblait sérieux, l'offre crédible... mais c'était une arnaque ?

Vous souhaitez partager votre expérience ? Décrivez-nous votre expérience ci-dessous!