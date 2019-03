L’émission "On n'est pas des pigeons" est à la recherche d'une vingtaine de figurants pour un tournage au rond-point Schuman le jeudi 28 mars prochain. Il s'agit d'une heure de tournage pour une fiction. Prestation non rémunérée, mais possibilité de rencontrer des stars.



Age recherché : entre 20 et 60 ans.

Si vous êtes intéressés par l'expérience, n'hésitez pas à vous inscrire ci-dessus ! Notre journaliste vous recontactera dès que possible.