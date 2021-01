Appareils et matériel de fitness : les ventes explosent

Depuis la crise du covid, les rayons "fitness" des magasins de sport se vident aussi vite qu’ils se remplissent. Les clients se ruent sur tous ces articles pour faire du sport chez soi.

Qu’il s’agisse de petit matériel (haltères, disques de musculation, ou tapis de sol), ou alors de plus grands appareils (vélos d’intérieur, rameurs, tapis de course ou vélos elliptiques), c’est tout le secteur du matériel de fitness qui connaît actuellement un engouement sans précédent. Les rayons vides de plusieurs magasins en sont la preuve. Avec la fermeture des salles de sport et le télétravail, les gens s’équipent pour faire du sport à domicile.