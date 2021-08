Appareils électroménagers : problèmes d’approvisionnement et délais de livraison toujours fort longs

© Tous droits réservés

Chez Defitec, à Sambreville, il suffit de se pencher sur les rayons vides du magasin pour comprendre la situation. Les stocks fondent à vue d’œil et comme l’explique le gérant du magasin, Thomas Di Felice, c’est la croix et la bannière pour se procurer certains appareils.

Pour certains lave-vaisselle commandés aujourd’hui, on parle d’une disponibilité pour avril 2022.

"Le lave-vaisselle en général est très impacté, ainsi que les réfrigérateurs et également les micro-ondes. On parle, pour les réfrigérateurs par exemple, d’un délai jusqu’à novembre, décembre, pour au moins 50 à 60% de la gamme. Et on parle, pour certains lave-vaisselle commandés aujourd’hui, d’une disponibilité pour avril 2022… " Et cette situation est vraiment exceptionnelle : " C’est du jamais vu, il y a vraiment une pénurie de certaines pièces détachées que ce soient des cartes électroniques, certaines coques en plastique, certaines pièces importantes n’arrivent pas ou ne sont pas fabriquées. Donc, on n’arrive pas à entretenir un stock suffisant."