AndyBot: un professeur d'anglais insolite

Les cours de langues peuvent représenter des souvenirs douloureux pour certains. Et si vous appreniez l’anglais avec un professeur pas comme les autres? Son nom est Andy et c’est un robot.

L’application AndyBot (disponible sur Apple Store et Google Play) utilise la technologie des chatbots. Il s’agit d’un robot capable de dialoguer avec un individu grâce à l’intelligence artificielle, cette dernière lui permettant d’analyser et de comprendre les messages qu’il reçoit. Andy devient alors votre nouveau professeur et vous aide à apprendre et à pratiquer votre anglais.

Mathilde, 19 ans, voulait améliorer son niveau d’anglais. Elle a donc testé l’application pendant dix jours. "J’ai fait quelques exercices de vocabulaire et de grammaire. Je trouvais ça super ludique parce qu’on discute vraiment de nos intérêts avec le robot" explique-t-elle. Elle souligne néanmoins un problème avec l’application. "Parfois le clavier ne suivait pas, il y avait un bug et quelques minutes d’attente." Globalement Mathilde est satisfaite, elle explique que l’application est ludique, facile à télécharger et simple d’utilisation. Elle souligne également que la peur de se tromper disparaît face à un robot. Cependant, l’application ne semble pas pouvoir remplacer un professeur. "Un professeur demande quand même plus de discipline. (…) J’avais juste un rappel de l’application, que je trouvais plutôt sympa, (…) mais je pense qu’un professeur peut plus nous aider (…) car l’application reste quand même quelque chose de très sommaire" conclue-t-elle.

Mathilde recommande AndyBot aux personnes qui ont un niveau de base en anglais. En effet, les personnes se lançant dans l’apprentissage d’une nouvelle langue n’auront pas la capacité de communiquer avec le robot. Inversement, les personnes ayant un niveau trop élevé et qui souhaitent perfectionner leur anglais risquent de trouver l’application trop facile.

Il existe bien des astuces pour apprendre une langue gratuitement: Regarder des films, écouter la radio, trouver un correspondant ou encore grâce à des applications telles que AndyBot. Cette dernière ne propose pour le moment que des cours d’anglais. Il existe néanmoins de nombreuses autres applications qui proposent plus de langues : Babble, Duo Lingo,… Avec déjà plus d’un million de téléchargements et une belle note de 4,7/5 sur Google Play, AndyBot est gratuit et propose une version premium à 70 centimes par mois.