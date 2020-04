Amazon France ferme ses entrepôts - On n'est pas de pigeons - 17/04/2020 En Belgique, lorsque vous commandez un colis sur la plateforme en ligne Amazon, généralement il vient de l’Hexagone. En ce moment, Amazon France est dans la tourmente avec les syndicats et la justice française. Va-t-on pouvoir continuer à se faire livrer des produits achetés sur Amazon ?

En Belgique, lorsque vous commandez un colis sur la plateforme en ligne Amazon, généralement il vient de l’Hexagone. En ce moment, Amazon France est dans la tourmente avec les syndicats et la justice française. Va-t-on pouvoir continuer à se faire livrer des produits achetés sur Amazon ? Non, parce qu’une décision de justice vient de forcer Amazon France à fermer tous ses entrepôts pour 5 jours et ça commence aujourd’hui. Et puis, pendant une période d’un mois, la firme ne pourra pas livrer tous les objets qu’elle vend d’habitude. Mais il sera encore possible d’obtenir certains objets quand ils seront définis comme "essentiels".

Pourquoi Amazon ferme ses portes ? Plus de 100 salariés rassemblés en un lieu clos ! Parce que ça fait plusieurs semaines que les organisations syndicales des employés d'Amazon France affirment que les mesures d'hygiène et de distanciation ne peuvent pas y être respectées et ils craignent fatalement pour leur santé. Comme ils ne sont pas parvenus à obtenir un accord avec leurs supérieurs, ils ont saisi la justice et mardi, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné à Amazon France d'établir une évaluation des risques inhérents à l'épidémie de Covid-19 pour tous ses entrepôts, de restreindre son activité aux produits essentiels et de verser des dommages au syndicat à hauteur de 4800 euros. Il faut savoir que les syndicats espéraient que la décision de justice soit d'arrêter totalement l'activité des entrepôts, leur crainte étant qu'ils rassemblent plus de 100 salariés en un lieu clos. Cette demande a été rejetée.

Vais-je recevoir ma commande Amazon ? Nous continuerons à servir nos clients grâce à la solidité de notre réseau de distribution mondial. La réponse est oui. Si votre commande a déjà été expédiée et que vous l’attendez en ce moment même, peu importe de quoi il s’agit, vous devriez la recevoir. Par contre, si vous faites une commande sur Amazon à partir d'aujourd’hui, vous risquez de voir les délais de livraisons exploser. Mais ça, ça dépend d’où vient votre achat... D’abord, il faut savoir qu’Amazon n’a pas des entrepôts qu’en France, il y en a aussi en Allemagne et pas très loin de nos frontières. C’est d’ailleurs la solution que privilégie aujourd’hui l’entreprise qui a tweeté qu’elle continuera de servir ses clients grâce à "la solidité de son réseau de distribution mondial". Ensuite, lorsque vous faites un achat sur la plateforme en ligne, Amazon fait parfois appel à des revendeurs. Dans ce cas, il est possible que ce soient ces mêmes revendeurs qui s’occupent de l’envoi. Enfin, il reste le cas où, pas de chance, ce que vous souhaitez acheter passe par un entrepôt Amazon France et là… C’est plus compliqué. Nous continuerons à servir nos clients en France au travers des entreprises indépendantes qui vendent sur Amazon, et grâce à la solidité de notre réseau de distribution mondial. — AmazonNewsFR (@AmazonNewsFR) April 15, 2020

Essentiel ou non-essentiel ? Il va falloir lever un peu le pied sur les commandes Amazon. C’est cette nuance qui est parfois un peu difficile à saisir parce qu’elle peut jouir d’une certaine interprétation. Ce qui est certain, c’est que les employés d’Amazon devront limiter leur activité à réceptionner, préparer et expédier des produits alimentaires, d’hygiène et médicaux. Exit donc les jeux vidéo, mais aussi les livres, les écrans, les smartphones, les kits de jardinage, les vêtements, les jouets, etc. Bref, il va falloir lever un peu le pied sur les commandes Amazon pendant un temps, mais c’est aussi pour la santé de ceux qui les préparent et les livrent.