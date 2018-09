Alternatives à la boite à tartines faite maison: Tartinette et Oh My BOX!

En septembre, nos vies s'accélèrent : retour au boulot pour les grands, à l'école pour les petits. Et qui dit rentrée, dit boîte à tartines. Une passion pour certains parents, le calvaire pour d'autres. Le frigo est vide, et ce n'est pas évident d'imaginer des boxes équilibrées, saines, et savoureuses. Sur le fleuve pas du tout tranquille de nos vies, certains parents ont trouvé une solution. Pour alléger leurs vies trépidantes, ils commandent sur internet des repas livrés directement dans leurs écoles qui sont "partenaires" : Tartinette en région bruxelloise et Oh My BOX! en Wallonie. Quels sont les prix et les services proposés? On n'est pas des pigeons a analysé les deux concepts utilisés par les familles Cardinal-Wasterain et Vandenhaute, et les enfants nous ont donné leurs avis.

En région bruxelloise, François Vandenbroek, un papa qui en avait marre de préparer les tartines de ses quatre filles qui n’aiment pas les dîners chauds, a eu l’idée de lancer Tartinette.be l’an dernier. Le principe est simple. Vous commandez des sandwichs sur internet en fonction de l’âge de l'enfant. Le Benjamin revient à trois euros, la Cadette quatre euros et l’Aîné cinq euros. Ceux-ci sont livrés le matin même à l'école. Si vous prenez l’abonnement c’est moins cher. Les goûts sont assez classiques : jambon beurre, fromage vache ou chèvre, halal, tous avec salade ou légumes grillés. Le plus local et bio est possible mais pas à 100%.

Comme un sandwich fait à la maison?

Oui, mais le petit plus est que si votre enfant a oublié sa boite sur le siège arrière de votre voiture ou que le matin, si votre frigo est vide, il y a sur le site un bouton panique qui fait que vous pouvez avant 8 heures du matin, commander une tartine toute fraîche pour votre enfant. Votre école doit être partenaire, les parents doivent le demander à la direction. C’est le plus compliqué : entrer dans les écoles. Tartinette est actuellement dans une école : Chapelle aux champs à Woluwé mais d'autres institutions devraient ouvrir leurs portes en septembre.

En région Wallonne

Deux mamans, Aline Goffin et Julie Vandeput, qui avaient envie que leurs enfants mangent sainement ont changé de boulot et ont lancé Oh My BOX! Ici, c'est un pique-nique de saison, équilibré, supervisé par une diététicienne. Les prix varient aussi en fonction de l’âge de l'enfant : de 3 à 5,90 euros. Les produits sont bruts, bio un maximum et cuisinés le matin même et livrés aussi directement à l'école. Elles en livrent en moyenne 75 boxes par jours. En septembre, elles seront présentes dans vingt écoles partenaires. Les professeurs aussi peuvent commander des boxes repas en plus grande quantité mais à un prix différent entre 6 et 7,50 euros.

Le même prix qu'un repas chaud...

C’est vrai qu'un repas chaud pour enfant coûte entre 2,50 à 5 euros en fonction de l’âge. Mais nos concepteurs sont formels : chaque jour, ce sont des produits bruts, frais, locaux et bio le plus possible. Pas de produits surgelés. C’est beaucoup plus compliqué à faire que des repas chauds mis sous vides. Il y a plus de manutention.

Les deux familles que nous avons filmées sont unanimes : les parents sont ravis de pouvoir consacrer plus de temps à leurs enfants et d'être moins stressés le matin. Les enfants sont ravis aussi de changer leurs habitudes... Moins les plus petits qui n'aiment pas trop la nouveauté, mais comme dit la diététicienne pédiatrique Stéphanie Bolerys : "Il faut diversifier, mais de manière progressive. Insérer des nouveaux ingrédients, par petites quantités, tout en prévenant l'enfant. Mélanger de l'inconnu au déjà connu." Et un jour, ils mangeront de tout. On peut toujours rêver...