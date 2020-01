Allons-nous parvenir à détruire la chaussure indestructible ?

Deuxième test : le poids qui tombe

Plus précisément le poids qui tombe sur la coque en acier au bout de la chaussure. Nous, on appelle ça le test de la banane (parce que, si ça rate, on aime autant avoir une purée de fruits qu'une purée de pieds). Donc on met une banane dans la chaussure, on fait tomber sur la pointe un lingot de bronze de plus de 3 kilos, et on regarde le résultat. Et bingo ! La banane n'a rien, la coque est à peine éraflée et seul le tissu qui la recouvre est un peu déchiré. Tant qu'à faire, on a remis nos pieds dans la paire de Ryders et on a fait rouler une voiture sur la pointe des chaussures. Et vous savez quoi ? Même pas mal !