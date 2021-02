Aller à la piscine, le parcours du combattant ?

Aller à la piscine aujourd’hui, c’est possible, mais ça ressemble parfois un parcours du combattant. En tous cas, il vaut mieux s’y prendre bien à l’avance et parfois s’armer de patience.

Chaque piscine a ses propres règles pour pouvoir continuer à accueillir les nageurs dans le strict respect des mesures sanitaires. Dans la plupart des piscines, il faut réserver une plage horaire (par téléphone ou sur internet) et il y a intérêt à bien anticiper sa venue sous peine de ne plus avoir de place si on s’y prend à la dernière minute. En général, les nageurs ont accès au bassin pendant une heure (vestiaires et douches compris) et puis ils cèdent la place au groupe suivant. Vu l’affluence, certaines piscines adaptent leurs créneaux horaires pour pouvoir accueillir plus de monde ou limitent par exemple l’accès à maximum trois fois par semaine par personne.