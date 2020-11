" On n’est pas des pigeons " vous livre quelques recettes qui vous permettront de faire la part des choses entre préservation des aliments et marketing.

Le secteur alimentaire vend aussi de l’air ! L’exemple du paquet de chips est certainement le plus visible. Mais est-ce juste de l’air ? D’autres aliments sont parfois aussi " gonflés ". Comment ? Pourquoi ? Bref ! On a souvent l’impression de se faire pigeonner.

A quoi sert-il ? " En fait, l’état stable de l’azote permet de conserver à la fois le goût et le croquant du chips. Il sert également à former une sorte de matelas destiné à protéger les chips pour qu’ils ne soient pas trop écrasés durant le transport ", précise le professeur Antoine Clinquart, responsable du Laboratoire des Technologies des Denrées Alimentaires de L’Université de Liège.

Si la mention " conditionné sous atmosphère protectrice " est présente sur l’emballage, cela signifie qu’il y a, dans ce produit, un ou des gaz autorisé(s) par la réglementation européenne . Ils sont considérés comme des additifs . Ainsi, dans les paquets de chips, il y a très souvent et exclusivement de l’azote (E941) . Il est inoffensif pour la santé humaine puisqu’il est présent à 80% dans l’air que nous respirons quotidiennement .

Plat de résistance : un steak !

Alimentation : vendre du vent ou préserver les aliments ? - © RUNSTUDIO - Getty Images

Mais, il poursuit : " la conservation des aliments peut aussi dépendre, non pas d’un seul mais d’une combinaison de gaz. C’est aussi autorisé par la législation européenne. ". C’est le cas pour la viande rouge, un steak, par exemple. L’atmosphère protectrice peut alors être composée de dioxyde de carbone et d’oxygène. Le dioxyde de carbone a un effet anti-microbien alors que l’oxygène permet de conserver une couleur rouge vif, plus agréable à l’œil du consommateur.

Ces aliments ne sont donc pas conditionnés " sous vide " mais bien sous " atmosphère protectrice ".

Le monoxyde de carbone donne l'impression que la viande est bonne à consommer alors qu’elle n’est plus fraîche du tout.

Par ailleurs, certains gaz ont été interdit par l’Europe. C’est le cas du monoxyde de carbone qui a la particularité d’être encore plus efficace que l’oxygène pour préserver la couleur rouge et fraîche de la viande mais … " … il a été interdit parce qu’il pouvait induire le consommateur en erreur. L’aspect de fraîcheur peut en effet provoquer le sentiment chez le consommateur que la viande est bonne à consommer alors qu’elle n’est plus fraîche du tout ", poursuit Antoine Clinquart.