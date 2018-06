Alimentation: conservez vos aliments dans de bonnes conditions pour éviter les intoxications alimentaires

Plus que jamais par ces températures estivales, conserver les aliments dans de bonnes conditions est essentiel... sous peine d'intoxications parfois graves. Mais les intoxications alimentaires sont-elles fréquentes? Certains aliments sont-ils plus sensibles que d'autres? Nous avons fait le point avec Robert Rémy.

Chaque année, on recense 300 à 400 toxi-infections alimentaires dans notre pays. Cela entraîne des maladies pour 1 500 à 2 000 personnes et même une hospitalisation pour une centaine d'entre elles. Ce n'est donc pas négligeable, et tous les spécialistes dont l'Afsca, le reconnaissent, ce nombre est le plus souvent sous-estimé. Certains aliments sont beaucoup plus sensibles que d'autres, forcément, comme la pâtisserie à la crème, la viande, le haché, le poisson, la volaille,... Mais aussi le poulet rôti!

Lorsqu'il fait chaud, il y a trois éléments essentiels auxquels il faut prêter attention:

La date: méfiez-vous des salades pré-coupées et vendues en promotion parce que la date de péremption est atteinte

La température dans les réfrigérateurs des grandes surfaces: vérifiez cette température et sachez qu'elle ne peut dépasser 4 degrés pour du haché ou du filet américain et 7 degrés pour de la charcuterie ou des pâtisseries.

Évitez d'acheter des surgelés dont l'emballage est recouvert de cristaux de glace. C'est la preuve qu'il y a eu une rupture de la chaîne du froid. Mais par rapport à cela, nous avons un rôle à jouer également. Par exemple, acheter les surgelés en fin de course et utiliser un sac isotherme pour les transporter. Cela peut paraître évident, mais ne laissez pas séjourner les aliments trop longtemps dans le coffre de la voiture au soleil...

Pour préparer le pic-nic, l'ustensile essentiel, c'est la boîte frigo. De préférence avec un compartiment spécial pour les boissons, que vous ouvrirez plus souvent que celui des aliments... Laissez cette boîte frigo à l'ombre. Autre conseil essentiel : placez les aliments dans le fond de la boîte frigo, et les éléments frigorifiques au dessus. L'air froid est en effet plus lourd que l'air chaud et descend vers le bas. Mieux vaut aussi préparer les sandwichs sur place. Si vous avez préparé des pâtes froides et qu'il en reste, mieux vaut les jeter... vous éviterez ainsi une possible infection alimentaire.