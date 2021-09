Al’keketerie, c’est le projet dans lequel s’est lancée Sara Barcellona, une Montoise qui gère déjà des boutiques de donuts. Et comme Sara le précise elle-même d’emblée, il s’agit d’un commerce où on va vendre des pâtisseries en forme de " kikis ".

Al'Keketerie bientôt à Mons - On n'est pas des pigeons (108/183) - 09/09/2021 Dans le centre de Mons, Jacques Graye a rencontré Sara qui va bientôt ouvrir son magasin de pâtisseries, Al' Keketerie. Un nom particulier pour des produits particuliers eux-aussi: ce seront des assortiments de biscuits coquins en forme de zizi ou de têton par exemple. Le concept vient d'Espagne et fonctionne déjà très bien à Paris. Bien évidemment, cela risque de ne pas plaire à tout le monde mais ne vaut-il pas mieux en rire ?

Cette pâtisserie pas comme les autres n’est pas encore ouverte, mais Sara a déjà élaboré sa carte qui s’annonce plutôt bien garnie.

Pour vous mettre l'eau à la bouche

" Ce seront des pancakes en forme de quéquettes… Donc on va avoir plusieurs noms de quéquettes, la quéquette du doudou, par exemple, la quéquette de Mons… Les pancakes seront faits à la minute, donc ce sera un produit frais. On aura aussi un assortiment de biscuits coquins forcément, des pommes d’amour, des pop cakes en forme de zizis, et au mois de novembre, on aura des tétons love. Par exemple, si vous voulez manger un téton au caramel beurre salé, chez nous, ce sera possible !"

Sara et sa touche perso

Parisian Restaurant Offers Genital-Shaped Waffles © 2021 Marc Piasecki Des boutiques du même genre existent déjà, par exemple, à Barcelone et à Paris. Sara s’est inspirée de ces modèles mais avec Al’keketerie, elle compte aussi se différencier et apporter sa touche personnelle : "On ne fait pas forcément les mêmes choses. Bien sûr, on fait les kikis, mais pas forcément les mêmes chocolats… Nous, on aura par exemple, des kikis d’Halloween, des kikis de Noël, tous les mois, on fera un kiki à thème en fait. Et puis, on aura la biscuiterie, d’autres pâtisseries… Et par exemple, on ne fait pas de foufounes, on fera les tètes avec le téton, quoi. "

La pâtisserie coquine : un pari risqué ?

Sara n’a pas hésité très longtemps avant de se lancer dans cette aventure, même si elle est consciente que ces pâtisseries pas comme les autres ne seront peut-être pas du goût de tout le monde : "J’avais l’idée depuis quelques mois de le faire, j’avais très peur des commentaires, j’avais peur de la méchanceté des gens surtout. De me dire: les gens vont croire que c’est érotique, mais c’est vraiment pas du tout ça. Et puis, j’ai une amie qui m’a suivie dans cette aventure, qui m’a dit on lance ça, on contacte tous les grossistes. Et ça s’est fait sur deux semaines de temps. Je pars du principe que c’est un pancake, c’est enrobé d’un bon chocolat, avant tout c’est une bonne pâtisserie maison bien sûr avec une forme rigolote. Mais c’est vrai qu’il faut avoir un grain pour ouvrir un magasin comme ça, et moi j’ai un grain… J’aime tout ce qui est fun, j’aime tout ce qui peut faire rire… "

L’ouverture d'Al’keketerie est prévue le 15 octobre prochain, en plein centre de Mons, à deux pas de la Grand-Place.

Retrouvez "On n’est pas des pigeons" du lundi au vendredi à 18h30 sur la Une et en replay sur Auvio. Pour plus de contenus inédits, rendez-vous sur notre page Facebook.