On a aussi un assortiment de biscuits coquins forcément. Des pommes d’amour , des pop cakes en forme de zizis . Et au mois de novembre, on aura des tétons love ; si vous voulez manger un téton au caramel beurre salé, chez nous, ce sera possible !"

Des boutiques du même genre existent déjà, par exemple, à Barcelone et à Paris.

Sara s’est inspirée de ces modèles, mais avec Al’keket, elle compte aussi se différencier et apporter sa touche personnelle : " On ne fait pas forcément les mêmes choses, bien sûr, on fait les kikis, mais pas forcément les mêmes chocolats… Nous, on aura par exemple, des kikis d’Halloween, des kikis de Noël, tous les mois, on fera un kiki à thème, en fait. Et puis on aura la biscuiterie, d’autres pâtisseries… On attend aussi nos tétons et alors on va avoir nos foufounes, mais nos foufounes pour le mois de décembre au fromage à raclette, avec des petits oignons, des petits lards… "