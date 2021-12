Aidez le personnel des supermarchés en choisissant bien l'heure pour faire vos courses

Les courses: la bonne heure - On n'est pas des pigeons (169/183) - 15/12/2021 Dans les supermarchés, du côté du personnel, des employés, la situation est très compliquée: on manque de mains, on manque de bras. Alors, une question très simple: peut-on les aider en choisissant la bonne heure pour aller faire ses courses? C'est l'enquête de Jacques Graye. Pour beaucoup de clients, avant l'heure, c'est pas l'heure et après l'heure, c'est trop tard. Les courses le matin, souvent, c'est sacré. Ou alors, en fin de journée. Mais, pour le personnel, ces heures de pointe sont synonymes de rythme à suivre. Un conseil, si vous en avez la possibilité, les courses au supermarché, c'est encore mieux l'après-midi.