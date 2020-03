Aides-ménagères à domicile : annulations en cascade

Le scénario est quasiment le même partout dans le secteur des titres-services, énormément de clients annulent les prestations de leur aide-ménagère.

C’est une agence de titres-services de la région namuroise où le téléphone n’arrête pas de sonner.

Dans les bureaux de la SPRL Titres-Services de Bouge, les clients appellent en nombre pour annuler le passage de leur aide-ménagère. Que ce soit des personnes âgées ou encore des employés en télétravail, ces clients préfèrent reporter la prestation en titre-service prévue à leur domicile pour minimiser les contacts avec l’extérieur.

L’agence tourne au ralenti et quand quelques clients apportent encore du linge à repasser, les mannes sont minutieusement désinfectées… Ici, tout le monde porte des gants et on trouve des produits désinfectants un peu partout…

Dans le secteur des titres-services également le travail va se poursuivre vaille que vaille au moins durant les trois prochaines semaines. Avec à la clé, du chômage économique pour une partie des employés.