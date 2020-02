Adieu les discothèques ?

Le Millenium à Liège , le Palladium à Baisy-Thy , le Cherry-Moon à Lokeren ou le Zillion à Anvers . Chaque week-end, ces discothèques ont réuni, durant de nombreuses années, des milliers de clubbeurs. Leur point commun ? Elles ont toutes fermé leurs portes. Et si l’on se penche sur les statistiques nationales , on ne peut que constater que ces clubs semblent connaître un véritable déclin .

C’est la fin d’une époque ! Les dancings disparaissent les uns après les autres. Nous essayons de comprendre les raisons et si ce constat est bien général.

Un constat alarmant

En Europe, la Belgique a longtemps fait figure de référence pour ses clubs. Mais, depuis quelques années, les discothèques semblent fermer les unes après les autres.

Selon les statistiques nationales, on comptait 544 discothèques en 2008 sur le territoire national. Cinq ans plus tard, il n’en restait que 478. Les chiffres les plus récents (2018) montrent qu’il n’en reste désormais que 398 !