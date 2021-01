Acheter une voiture neuve : à la recherche du taux zéro

Les taux y sont relativement comparables à ce que l'on nous a proposé plus haut. L'offre la plus basse était de 0,65% sans possibilité de négociation même en prenant des produits supplémentaires comme une assurance-auto.

Chez le premier concessionnaire, on nous propose un taux à 1,90% , soit une mensualité de 433 euros/mois et un coût, au final, de 20815 euros.

En poursuivant notre prospection chez les concessionnaires, on nous propose enfin, chez une marque allemande, du zéro pourcent mais à conditions. Le financement ne peut se réaliser que sur une période de 3 ans et moyennant le versement d'un acompte.

Il faudra attendre une autre marque allemande pour enfin obtenir du zéro pourcent sans acompte et avec un financement possible sur 4 ans. Un bon moyen d'alléger les mensualités et surtout de financer gratuitement votre achat. Ce modèle, dernier-né de la marque, nous pouvons l'acheter pour 20 mille euros et le payer, au bout du compte, exactement le même prix.

Moralité : selon votre profil et vos capacités de remboursement, un examen à la loupe de toutes les conditions s'imposent avant l'achat de votre véhicule neuf.