Acheter une voiture de leasing: peut-être un bon plan

Notre pays est bien connu pour le nombre très élevé de voitures de sociétés. Ces véhicules sont souvent loués par des entreprises sous forme de leasing de plusieurs années. Et au terme de ce leasing, les voitures sont généralement reprises par la société qui en est propriétaire, que ce soit une filiale bancaire ou un spécialiste de location longue durée. Chaque année, c'est ainsi pas moins de 150 000 automobiles qui reviennent dans leurs maisons mères. Un peu près dix pour cent d'entre elles sont revendues sur le marché belge, le reste étant destiné à l'exportation.

Une sélection sévère

Chez KBC Autolease, à Londerzeel, on assiste chaque jour à un ballet de camions amenant pas moins de 12 000 voitures par année. Pourtant, dans le parking qui sert de showroom pour les particuliers, il n'y a que 80 modèles en permanence. Car seul cinq pour cent des anciens véhicules de leasing sont destinés aux clients belges. Les autres sont revendus à des marchands professionnels, principalement pour l'exportation. Ceux qui se destinent au marché domestique sont entièrement remis à neuf. A la base, ce sont déjà les meilleurs véhicules, dont on connait l'historique, tant au niveau du suivi des entretiens que de l'accidentologie ou du nombre de conducteurs. Ils sont alors inspectés dans les moindres détails et nettoyés. Si besoin, ils passent en carrosserie ou à l'atelier mécanique. Les voitures revendues aux particuliers sont les plus belles et les moins kilométrées, tout en sachant que la durée moyenne des leasings est de 42 mois. On ne trouve donc pas d'occasions récentes ou de voitures de démonstration des concessionnaires. Sauf chez des acteurs un peu différents, comme le groupe D'Ieteren qui, via son réseau My Way, revend aussi bien des voitures de direction que celles provenant des leasings. Mais la sélection de ces dernières est identique à celle des autres sociétés de leasing: on ne retient que la crème.

Bonne affaire en perspective?

Sachant qu'on ne revend donc aux particuliers qu'une petite partie des véhicules de leasing, et qu'ils ont été minutieusement sélectionnés, on imagine donc qu'il est possible de tomber sur l'affaire du siècle. Mais ce n'est malheureusement pas souvent le cas. Bien entendu, les voitures sont dans un état irréprochable, mais elles ne sont plus si jeunes que ça et leur kilométrage est souvent pus proche des cent mille que des cinquante. Ces véhicules sont aussi très bien équipés, ce qui fait évidemment monter la facture. Une facture difficilement négociable car ces professionnels du secteur sont parfaitement au courant des tendances du marché et revendent au prix le plus juste. Enfin, le choix en terme de couleurs est plutôt restreint puisque noir, gris et blanc dominent. D'un autre côté, les véhicules sont cédés avec une garantie d'un an et la certitude, pour l'acheteur, qu'il s'agit de modèles bien entretenus et à l'apparence irréprochable. Souvent, il s'agit de berlines familiales de marques dites "premium", dont le prix en neuf est déjà relativement élevé. Il n'est donc pas rare de retrouver ce type de modèle en occasion à plus de 20 000 euros. Pour ce prix, on peut certes trouver d'autres voitures plus récentes en deuxième main, mais sans connaitre l'historique de leur vie antérieure. C'est sans doute ce qui pousse chaque année 15 000 particuliers à se tourner vers les anciennes voitures de leasing.