Acheter une maison à un euro à Roubaix

Pour Romain et Emilie, cette maison est une affaire. Ca n’en a pas l’air car seuls les murs tiennent encore debout, le plancher risque de s’écrouler mais le prix d’achat défie toute concurrence : 1 euro. Le couple devra se lancer dans des travaux conséquents. C’est l’une des conditions pour pouvoir acquérir ce logement : on compte investir entre 90.000 et 120 euros. Nous serons en-dessous des prix du marché.

Bonne nouvelle : le couple recevra une prime de 30.000 euros pour la rénovation. Une aubaine pour Romain et Emilie qui peuvent se permettre de devenir propriétaire grâce à ce projet. Pour cela il fallait respecter certains critères, comme l'explique Marie-Charlotte Minoux, de la Fabrique des quartiers qui accompagne les candidats dans leurs projets : Il faut s'engager dans des travaux bien sûr, être primo accédant, habiter le bien pendant six ans, et être éligible à l'accession sociale.

Pour la ville de Roubaix, il s’agit de revitaliser certains quartiers à l’abandon. Des rues entières ont perdu au fil du temps leurs habitants, et le cadre de vie se dégrade… Au total treize maisons ont déjà trouvé acquéreur, des familles reviennent s’installer, là où plus personne ne voulait habiter. Un projet gagnant qui n'en restera pas là : la mairie souhaite dans l'avenir de nouveau proposer des maisons à 1 euro. Avis aux amateurs.