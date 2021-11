Acheter une chambre d'hôtel, un investissement immobilier intéressant ?

Pas tous les bénéfices évidemment : il faut retirer les frais de gestion de l’hôtel. En outre, le copropriétaire renonce à la plupart de ses droits d’usage sur le bien immobilier. Il ne peut pas occuper le bien lui-même, ni décider de le repeindre en rose sur un coup de tête.

Le promoteur nous avait promis un rendement de 7%. On ne touche que 3%. Il y a un problème !

Les propriétaires en principe ont un droit de regard sur la gestion et sur les comptes de l’hôtel. "C’est un leurre", s’énerve Chris Bollens. "Nous réclamons les factures depuis des mois. Et nous n’obtenons rien. L’hôtel marche très bien : plus de 80% de taux de fréquentation. Le promoteur nous avait promis un rendement de 7%. On ne touche que 3%. Il y a un problème ! Où va l'argent ? Nous exigeons des comptes plus clairs."