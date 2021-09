Acheter un vélo sur commande ? Pour la livraison, il faudra s’armer de patience !

Paul-Henri Burrion le confirme: commander un vélo neuf n'est pas chose aisée pour le moment, les délais d'attente sont très longs. En effet, l'augmentation de la demande associée à la crise sanitaire ont renforcé notre dépendance à une production localisée en Asie. Il suffirait, dès lors, de produire un vélo chez nous ou dans un pays proche comme la France. Un artisan cadreur belge, Nicolas, travaille avec beaucoup de marques européennes mais il a encore besoin de l'Asie pour certaines pièces. Chez Moustache, en France où on travaille avec des produits européens, on pense que relocaliser la production de vélos n'est pas impossible en ce qui concerne les pièces mais il y a aussi le problème du savoir-faire qui s'est perdu dans nos pays.

Un vélo made in Belgium ? - On n'est pas des pigeons (108/183) - 09/09/2021

Midsection of businesswoman repairing bicycle in city © Getty Images

"On part du tube d'acier et on fabrique le cadre entièrement et la fourche."

Nicolas Noblet fabrique des cadres sur mesure, des vélos brasés à la flamme.

"On part du tube d’acier et on fabrique le cadre entièrement et la fourche", nous explique-t-il.

Pour sa production "made in Belgium", Nicolas travaille en partie avec des marques européennes. "Les roues sont belges, la partie pilotage, potence, cintre, tige de selle, c'est anglais. Les freins, y compris, c'est anglais. Ici, la fourche, c'est américain. Les supports bidon sont américains aussi. L'éclairage est allemand. Et la transmission qui est d'une firme américaine, mais qui fabrique en Asie."

Pour la transmission, par contre, il dépend également de productions asiatiques. Par conséquent, Nicolas Noble est, lui aussi, ralenti dans son travail. Chez lui aussi, certaines commandes sont en attente.