Acheter des vinyles, un bon investissement sur le long terme pour faire fortune ?

Les vinyles: bon investissement? - On n'est pas des pigeons (4/169) - 14/01/2022 Essayons de faire un petit peu d'argent maintenant. Faut-il investir dans les vinyles pour être riches? Paul-Henri Burrion mène l'enquête. Les anciens vinyles ont-ils pris de la valeur avec le temps? Selon un spécialiste, les collectionneurs recherchent le premier pressage. L'état de la pochette est également important et le disque doit être en parfait état. Maintenant, un disque reste un disque et on ne sera jamais millionnaire en achetant et en vendant un disque. Et, dernier conseil du spécialiste, pour dénicher les futures pépites, il faut aller voir du côté du jazz et de la musique classique.