Achat de produits alimentaires sur le net : attention danger !

AFSCA et achats en ligne - On n'est pas des pigeons (172/183) - 20/12/2021 Alerte aux faux médicaments: l'AFSCA est sur les dents en ce moment parce qu'il y a des tas de produits qui arrivent par internet et sont parfois bloqués à la frontière. Notamment, selon l'AFSCA, des compléments alimentaires. Françoise Walravens nous explique que l'AFSCA a développé des contrôles sur le commerce en ligne aux frontières: dans trois ports et quatre aéroports. Ainsi au centre de Zaventem: une centaine de colis y sont analysés par jour. Des médicaments vendus sans contrôle, des compléments alimentaires illégaux en Europe, ces derniers dix mois, il y a eu 2200 infractions. De plus, attention, tout n'étant pas contrôlable, le consommateur a lui aussi un rôle à jouer en cas d'achat sur internet. Audrey, en plateau, donne deux, trois trucs et astuces pour repérer un vrai médicament sur le net.