Accoucher durant le confinement : le témoignage de Vanessa

" On n'est pas des pigeons à la maison " vous propose de découvrir comment se déroulent le confinement de certains belges. De nombreuses familles accueillent un enfant en ce moment, c'est le cas de Vanessa et son compagnon. Ils sont devenus les heureux parents d'une petite Zélie le 10 mars dernier. Comment s'est déroulé le séjour à la maternité dans ces conditions particulières ? Vanessa a témoigné depuis chez elle dans "On n'est pas des pigeons à la maison". La jeune maman a également expliqué comment elle a pu présenter son bébé à ses proches.

Pour la première émission spéciale "On n'est pas des pigeons à la maison", Sara de Paduwa et Benjamin Maréchal ont souhaité savoir comment se déroulait le confinement des belges. Ils ont reçu le témoignage de Vanessa, jeune maman ayant accouché le 10 mars dernier.

Un message positif de la part de Vanessa

Si les visites étaient interdites deux jours après la naissance de Zélie, Vanessa a quand même trouvé du positif dans ce confinement. En effet, selon elle, leurs journées passent vite car les jeunes parents passent leur temps à la regarder et à s'occuper d'elle. Ils passent de précieux moments rien qu'à trois ! De plus, le papa peut rester plus longtemps auprès d'elles et voit ainsi son congé de paternité rallongé... Un message positif pour les futures mamans qui accoucheront dans les jours qui viennent !