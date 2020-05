Académies de musique à l'arrêt : un concert d'attentes et de doutes

Depuis le début du confinement, dans les académies de musique, les notes ont disparu, les instruments de musique se sont tus. Et aujourd’hui, le secteur reste plongé dans le flou artistique le plus total.

Catherine Feist, directrice de l’Académie de la Hulpe, explique " Chez nous, quasiment tous les professeurs ont continué leurs cours à distance, certains même pendant les vacances de Pâques… Et bon nombre d’élèves ont donc continué à pratiquer. Pour la fin de l’année, on aurait aimé qu’au moins les élèves en fin de cycle (qui ont fait 10 ou 11 ans d’études) puissent revenir en présentiel, à l’instar des élèves de rétho, mais ce ne sera pas possible. C’est d’autant plus dommageable pour ceux qui se destinent à des études supérieures artistiques et qui devront présenter un examen d’entrée ".

Dès le début du confinement, au mois de mars, les académies avaient reçu la consigne suivante : "Les membres du personnel sont en dispense de service pour cause de force majeure". Une invitation aux professeurs à rester chez eux et ne plus travailler… Premier étonnement dans le monde des académies :

Dans les académies, plus personne ne sera présent. Aucun examen, ni audition publique ne seront organisés. Les décisions se prendront en Conseils de classe sur base du travail et des évaluations réalisées durant l’année.

Le néant pour la rentrée de septembre

Nous n’avons pas non plus de perspective pour la rentrée de septembre. C’est le flou le plus total !

Catherine Feist poursuit " A l’Académie de La Hulpe nous avons pour l’instant annulé les traditionnelles réinscriptions du mois de juin, parce que nous n’avons aucune idée de comment la rentrée va pouvoir s’organiser. "

A la fin du mois d’avril, la Fédération Wallonie-Bruxelles annonçait : " un groupe de travail sera constitué pour traiter tous les impacts de cette situation exceptionnelle et envisager la préparation de la prochaine rentrée scolaire, en septembre ". Mais pour l’instant, dans les académies, on ne voit rien venir et l’inquiétude grandit !

En Wallonie et à Bruxelles, on compte 112 académies qui rassemblent environ 100.000 élèves. Tout un petit monde, d’élèves, d’enseignants, de directeurs qui aimerait entrevoir ne fût-ce qu’un début de perspective de déconfinement… En attendant en Communauté Flamande, certaines académies ont d’ores et déjà entamé une reprise des activités même si celle-ci reste progressive et très partielle…