A quelques jours de l'Euro 2021, le marketing aux couleurs nationales ne fait pas encore recette

Diables rouges et business - On n'est pas des pigeons (85/183) - 18/05/2021 Un peu moins d'un mois avant l'Euro, on ne se bouscule pas dans les commerces pour acheter les produits aux couleurs nationales des Diables. Il est encore un peu tôt, de fait, mais l'effet du confinement explique aussi ce peu d'engouement. On achètera une vareuse pour faire la fête dans les cafés mais on ne le fera peut-être pas si on reste à la maison, en comité restreint. Maintenant, il suffira peut-être d'un goal pour inverser la tendance...Les marques qui sponsorisent l'Euro ont tout à y gagner, comme le précise Thibaut en livrant quelques détails.