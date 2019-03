A quel temps faut-il s'attendre pour la semaine de carnaval ?

Nous sommes aux portes des vacances de carnaval. La semaine dernière a été très ensoleillée, mais qu'en est-il pour les congés? Va-t-il faire beau? Va-t-on devoir être enfermés durant toute la semaine?

1er mars, jour du printemps météorologique

Nous nous sommes connectés avec le studio météo de La Une pour savoir à quoi nous devons nous attendre. Caroline Dossogne nous a donné quelques éléments de réponse. Il faut noter que le 1er mars tombe mal car c'est le jour du printemps météorologique, mais le ciel reste fort gris... Durant toute cette semaine de congés, la météo ne sera pas vraiment au beau fixe. Samedi, nous aurons une zone de pluie mais elle va passer le matin. L'après-midi, on peut espérer sortir un peu, d'autant plus qu'il y aura douze degrés, ce qui est plutôt confortable. Dimanche, nous aurons une zone de pluie assez active et ensuite nous aurons des averses toute la semaine. Mais nous aurons quand même des périodes d'accalmie donc nous pourrons tout de même un peu sortir... Cela dit, les températures vont généralement baisser. Il faudra donc prévoir des activités plutôt d'intérieur.

Pour ceux qui partent au ski durant les congés, dans les Vosges, il y a actuellement 50 à 70 centimètres de neige. Ce vendredi, il a neigé. Il est tombé entre dix et vingt centimètres. Cela va encore augmenter, et il y aura encore un peu de neige dans les prochains jours. Pour certaines stations plus basses, c'est plutôt de la pluie et non de la neige.

Pour les Alpes, c'est un peu dans le même ordre. Mais là, les stations sont plus élevées donc on peut espérer de la neige. Mais s'il neige, il n'y a pas de soleil... Sauf pour les Alpes du sud, où c'est un peu abrité.

Vous voilà donc prévenus pour pouvoir organiser votre semaine en fonction de la météo annoncée.