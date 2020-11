A quand un permis à points en Belgique ?

Est-il réellement nécessaire ?

En 2018, le permis à points a été analysé par l’Institut de Sécurité Routière, VIAS. Une analyse qui sera remise à jour aujourd’hui afin de voir si les choses ont évolué entre-temps. Mais à ce moment-là, la conclusion de l’étude était assez claire, explique Benoît Godart, Porte-parole de l’Institut Vias : " Pas de permis à points tant que le risque de se faire contrôler n’augmente pas !"

On pourrait avoir les avantages du permis à points sans les inconvénients, comme son coût.

Se poser la question de sa nécessité, souligne Benoit Godart : " On a aujourd’hui une base de données "Mercurius" qui permet d’identifier les automobilistes qui commettent régulièrement des infractions. Et déjà aujourd’hui, on pourrait à un certain moment tirer la sonnette d’alarme et les envoyer devant le tribunal. On aurait les avantages "du permis à points" sans avoir les inconvénients, notamment le coût qui est faramineux ! Le montant total doit encore être déterminé en fonction de nos études. " En 2018, Le coût d’un tel permis à point, selon les analyses de l’Institut VIAS, était de 8 millions d’euros par an !