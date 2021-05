A quand les protections périodiques gratuites?

Chères serviettes hygiéniques - On n'est pas des pigeons (77/183) - 06/05/2021 A Louvain-la-Neuve, une action de sensibilisation menée par des étudiantes met en avant le prix des serviettes hygiéniques: dix € par mois en moyenne. Cette somme peut poser problème à certaines personnes dans le besoin. C'est pourquoi, l' AGL (l'Assemblée générale des Etudiant.e.s ) demande à l'Université de mettre gratuitement des serviettes à disposition sur le site. Elle demande aussi au Gouvernement d'octroyer une aide financière aux étudiantes dans le besoin. Les services d'aide de Louvain-la-Neuve ont entendu le message et y réfléchissent. Et, du côté des autorités politiques, un projet de résolution est sur la table visant à mettre des protections gratuites à disposition dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur.