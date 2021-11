A partir de ce samedi 20 novembre, de nouvelles règles Covid pour vos sorties

La nouveauté de cette nouvelle vague de mesures, issue du Comité de Concertation de ce mercredi 17 novembre, c’est le plus, la petite particule "+ ", ajoutée au Covid Safe Ticket (CST). "+ " pour signifier "plus le masque". Avec ce petit "+ ", vos sorties ne seront plus vraiment les mêmes dès ce samedi.

Pour Fabian Rammeloo , patron d’une brasserie à Namur , ça ne changera pas grand-chose : "Nous, honnêtement, ça ne change rien, parce qu’on gardait ce système de masque dès que le client se levait. On le gardait ici à l’intérieur dès que le client se levait, quand il rentrait et quand il s’assied, il l’enlevait effectivement."

Au musée ou encore au cinéma, ce sera également le CST +. En somme, on ajoute le masque au Covid Safe Ticket qui était déjà obligatoire.

Bérengère Sommaruga, animatrice cinéma au Caméo à Namur, nous en parle : "On a déjà vécu ça, donc, quand on avait rouvert en juin où on demandait le port du masque obligatoire dans la salle et pendant les déplacements. Notre public en tout cas était réceptif, on va dire, même si on sait que c’était quand même embêtant pour eux."