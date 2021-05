A la recherche d'une activité pour le week-end ? On a testé les téléphériques de Namur et Dinant

Deux téléphériques en Wallonie - On n'est pas des pigeons (83/183) - 14/05/2021 Namur a inauguré récemment son nouveau téléphérique vers la citadelle. Il y a donc désormais deux téléphériques en Wallonie: Namur et Dinant. Pigeons les a testés alors que la saison touristique va petit à petit prendre son envol. Côté prix, Dinant est plus cher mais ce prix permet aussi de visiter la citadelle. A l'entrée, on se bouscule à Namur mais moins à Dinant. Et, à l'arrivée, les touristes sont généralement impressionnés et ravis dans l'une et l'autre ville.