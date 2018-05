A l'Inc'Rock festival: un bracelet spécial pour lutter contre la consommation d'alcool

A Incourt dans le Brabant wallon, l'Inc'Rock festival qui se déroulait ce week-end a connu une innovation en matière de lutte contre la consommation d'alcool chez les jeunes. A l'entrée du site, on a ouvert un couloir spécial réservé aux moins de 16 ans. Et c'est une paire de ciseaux qui attendait les jeunes au moment de passer le bracelet au poignet. Céline Nogaret, responsable des entrées, explique ce système imaginé pour éviter de vendre de l'alcool au moins de 16 ans : "On leur met un bracelet normal, comme tous les festivaliers, mais on coupe le bout... Il y a un centimètre où il est écrit plus de 16 ans et là on coupe et comme ça au bar ils savent qu'ils ne peuvent pas servir ces jeunes. C'est une première, tous les ans on met des panneaux, pas d'alcool pour les moins de 16 ans, moins de 18 ans alcool fort, etc. Mais c'est compliqué parce que comme c'est des bénévoles qui servent au bar, ça implique aussi la responsabilité du bénévole, c'est difficile à gérer, donc on s'est dit qu'avec un système de bracelet ce serait plus simple".

Interdit au moins de 16 ans

La loi interdit de vendre de l'alcool au moins de 16 ans mais dans les festivals, peut-être plus qu'ailleurs, cette règle est difficile à appliquer. Ce bracelet coupé doit donc permettre d'identifier plus facilement les moins de 16 ans. Et quand on demande à des jeunes jeunes concernés si ce système fonctionne à leurs yeux les avis sont contrastés: "Si, si, ça marche...", "non ça ne marche pas parce que on a des amis plus grands et tout et on peut leur demander d'aller au bar à notre place...".

Du côté du bar, on en est conscient, le système a ses limites et il y a toujours moyen de contourner la règle, le responsable bar de l'Inc'Rock le confirme: "On ne sait pas y faire grand chose, si ils demandent à des adultes qu'ils connaissent ou quoi, voilà". Effectivement, certains parviennent toujours à passer entre les mailles du filet, on remarqué dans les public des jeunes au bracelet coupé qui avait tout de même une bière à la main. Mais à côté de la prévention et de la sensibilisation aux méfaits de l'alcool aussi présentes au festival, ce bracelet moins de 16 ans est une initiative de plus pour lutter contre la consommation d'alcool chez les jeunes.