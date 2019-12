À l'ère du numérique, le jeu de société est toujours bien présent

Dans les magasins spécialisés ou plus généralistes, le jeu de société cartonne. Les classiques ont toujours la cote dans des éditions modernisées… Mais l’offre ne cesse de s’étoffer… Dans le magasin où nous nous sommes rendus, un jouet sur 5 vendu est un jeu de société.

"Le plus grand concurrent dans le monde du jouet, c’est le smartphone. Si vous allez dans un restaurant et que vous voyez des familles, vous allez voir des enfants d’un très jeune âge qui sont déjà sur leur téléphone. Je pense que les parents sont conscients de cela et donc décident de se mettre à table et de jouer avec les enfants" explique Cédric Haleng, Directeur Marketing de Broze. Dans la galerie commerçante où nous étions, à l’approche des fêtes, parents et enfants peuvent découvrir et tester les jeux… Le jeune Adrian ne s’est d’ailleurs pas fait prier.

Le jeu de société a parfois pris le train du numérique

Aujourd’hui, le jeu de société a évolué, et s’est diversifié. Il a même parfois pris le train du numérique. 7 Wonders est l’un des cartons de l’éditeur belge Repos Production avec 1 million de boîtes vendue, et désormais des applications. "Si je lance la partie, on va se retrouver avec une installation du jeu comme si c’était le jeu réel. On a la possibilité de jouer soit contre des joueurs online, qui sont connectés et qui ont l’application. Soit contre une intelligence artificielle" explique Nicolas Boseret. Vendue 5,50 euros, l’application permet d’appréhender les règles plus facilement ou de se perfectionner, c’est aussi un outil de marketing. "Jouer dans le métro quand on va travailler, c’est aussi une vraie activité. Et cette activité va pousser à aller chercher d’autres jeux et d’autres expériences. C’est donc tout à fait un objectif d’aller chercher ces joueurs-là".

Jeux de société et jeux vidéo : plus complémentaires que concurrents

Car les joueurs sur écran ou sur plateau ne sont pas forcément différents… Si le marché a souffert de l’arrivée du jeu vidéo il y a 30 ans, ils sont aujourd’hui plus complémentaires que concurrents. À lui seul, le distributeur Asmodee compte 4500 références. Au niveau du prix, il y en a pour toutes les bourses, entre 10 et 50 euros. Les grands succès sont : les jeux d’ambiance comme Dobble, Time’s Up ou encore Just One, primé cette année. Géraldine Volders explique : "Le jeu d’ambiance a l’avantage de s’expliquer en une minute, de se jouer en 20, et donc de pouvoir donner le plaisir immédiatement. Quand vous jouez à un jeu de société, vous allez sûrement vous souvenir d’une partie de Time’s Up. Vous n’allez pas vous souvenir du résultat, mais vous allez vous souvenir de comment votre copain a mimé Michael Jackson. La force d’un jeu de société aujourd’hui, c’est que ça crée des souvenirs ensemble".

En Belgique le chiffre d’affaires global du jeu de société a doublé depuis une dizaine d’années. À l’ère du tout numérique, le jeu de société n’a jamais eu autant de succès…