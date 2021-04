A combien va s'élever l'aménagement des terrasses pour le 8 mai ?

HoReCa: combien coûte une terrasse ? - On n'est pas des pigeons (69/183) - 24/04/2021 A l'heure de la réouverture probable des terrasses le huit mai, on se pose la question: combien ça coûte une terrasse ? A Liège, par exemple, une terrasse requiert un permis d'urbanisme au-delà d'une certaine surface et une redevance proportionnelle à sa superficie. La redevance, à Liège toujours, varie entre 34,47 € et 69,94 € le mètre carré pour les terrasses ne proposant pas de repas. Mais, Covid aidant, cette redevance ne sera pas perçue pour le moment afin d'aider à la reprise des cafés et restaurants. Ailleurs en Wallonie, des aides existent également pour la réouverture des terrasses.