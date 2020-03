96 feutres pour moins de 15 euros : j'achète ou pas ?

Le test

Tim 7 ans et Liam, 11 ans, ont plusieurs années de coloriage derrière eux. Ce sont donc les experts rêvés pour un premier avis sur notre produit.

Pour commencer, on va mesurer la boîte et vérifier si on a bien un mètre de couleurs. On a bien un mètre de feutres.

On va ensuite ouvrir la boîte. Une fois déballés, on se rend compte que beaucoup de feutres sont identiques... il n'y a donc pas 96 couleurs différentes.

On passe ensuite coloriage. Comme chaque feutre est testé un par un, Tim et Liam repèrent très vite ceux qui ne fonctionnent pas bien. Un mauvais point vite oublié par Tim qui voit l'avantage ici d'avoir 96 feutres.

On vérifie ensuite si c'est facilement lavable. On salit tout, d'abord les mains, puis les vêtements qu'on va mettre dans la machine à laver pendant 22 minutes. Résultat après lavage, tout est parti !