5 mois après les inondations, beaucoup de sinistrés attendent encore leurs indemnisations !

Façades arrachées, vitres éclatées, maisons dévastées… Le centre-ville ressemble toujours à une zone de guerre. De nombreuses habitations sont toujours comme à l’abandon, pas le moindre signe d’un début de chantier. Et pour cause… tous les sinistrés n’ont pas encore été complètement indemnisés. On espère que la moitié des dossiers seront clôturés pour la fin de l’année…

Un avis qui tranche avec ce que nous raconte un entrepreneur à l’œuvre à quelques pâtés de maisons plus loin. " J’ai plusieurs chantiers de reconstruction chez des sinistrés de la région et pas un seul n’a pas dû faire appel à un contre-expert. Les experts chipotent sur tout, par exemple, ils refusent de remplacer des escaliers qui ont pris l’eau et qui ont gonflé. Ils disent que l’escalier va reprendre sa place, mais tout menuisier digne de ce nom sera d’accord pour dire qu’il faut remplacer ces escaliers. "

Alors, les assureurs jouent-ils la montre ?

Nous avons posé la question à un courtier bien informé. Selon lui, les experts ne tiennent pas toujours compte de l’explosion des prix des matériaux. " Cela fait une énorme différence point de vue devis, explique-t-il, et puis, je pense que les compagnies se rendent compte qu’elles ont déjà débourser un paquet d’argent et je ne serai pas étonné qu’elles donnent des consignes pour réduire au maximum le montant des expertises. "

Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés interroger Assuralia, le représentant du secteur de l’assurance. Selon son administrateur délégué, Hein Lannoy, les assureurs ne cherchent absolument pas à retarder la clôture des dossiers pour que, de guerre lasse, les sinistrés acceptent des expertises au rabais. " Bien au contraire, rétorque-t-il, les experts ont pour consigne de donner les estimations les plus justes et le plus rapidement possible. Ils n’ont vraiment pas intérêt à faire traîner les choses. D’ailleurs, pour accélérer les procédures, certains experts ont validé des devis un peu trop élevés. "

Certains entrepreneurs profiteraient de la situation en exagérant le montant de leur devis.

Il faut dire aussi qu’un autre phénomène pourrait expliquer le nombre de contre-expertises nécessaires. Selon notre courtier, certains entrepreneurs profiteraient de la situation en exagérant le montant de leur devis. Ce qui aurait pour conséquence de retarder considérablement les procédures. Quand ces devis gonflés sont rejetés, il faut en passer par une contre-expertise, voire l’obtention d’autres devis avant, seulement, d’obtenir un feu vert et enfin commencer les travaux de restauration. A ce rythme-là, beaucoup de sinistrés ne sont pas près de réintégrer leurs pénates…