24 heures avec un douanier à l'aéroport de Liège

23 heures. L’aéroport de Liège ne dort pas, c’est pendant la nuit que la majorité des avions-cargos débarquent leurs marchandises. 23 heures c’est aussi l’heure du début de service pour Gregory Hein, le douanier que nous avons suivi. Au menu de cette nuit: fouilles de plusieurs colis suspects. Avec des surprises à la clef: de la contrefaçon chinoise de brosses à dents électriques, aux colis de drogue envoyés par la poste. Les fraudeurs rivalisent d’ingéniosité pour passer entre les mailles du filet, explique Grégory: dernièrement nous avons trouvé des cigarettes cachées dans une porte d’armoire ou de la cocaïne dans un tableau... Pour certains produits, il faut faire appel à Jitou, un berger malinois spécialisé dans le reniflage de billets de banque. L’argent a donc bel et bien une odeur.

De la drogue à bord des avions?

Au total, 120 douaniers assurent le contrôle des marchandises à l'aéroport de Liège, le plus grand hub pour le fret du pays. Le travail à Bierset tient la nuit du métronome: il ne faut que deux heures à un avion pour décharger entièrement son contenu et repartir vers sa base. Les douaniers ont le pouvoir d’inspecter l’intérieur des avions jusqu'à la cabine de pilotage: des colis frauduleux peuvent transiter via le personnel de bord. Seul domaine quasiment inviolable: la valise diplomatique. Il faut là une autorisation spécifique pour fouiller la sacoche de l'ambassadeur.