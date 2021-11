100% d'échecs si on devait tous repasser son permis de conduire !

Permis de conduire théorique et réussite! - On n'est pas des pigeons (154/183) - 23/11/2021

Permis de conduire théorique et réussite! - On n'est pas des pigeons (154/183) - 23/11/2021 La DH a constaté que 30 personnes repassant leur permis de conduire théorique ont toutes raté. Jacques Graye, lui, s'intéresse au business du permis de conduire théorique. Il analyse ce qui permet de bien apprendre: les bons vieux manuels en librairie, les sites internet ou encore les formations organisées par les auto-écoles. Ces dernières permettent d'avoir les conseils de professionnels. A retenir aussi: le site codedelaroute.be qui permet d'être au courant de tous les changements.

"Trente conducteurs chevronnés ont repassé leur permis théorique pour La DH. Tous ont échoué. ", c'est le résultat d'un test réalisé par la DH. Pigeons a répertorié les différents moyens de réussir ce test théorique.

Les voici

Le feu vert pour le permis de conduire, il peut toujours s'obtenir grâce aux bons vieux manuels qu'on trouve encore en librairie : le guide théorique "Connaître et conduire" à 27€ ou le grand classique "Feu vert" à 29,5 €. On peut aussi se tourner vers internet où différents sites fournissent des cours et des exercices. Et puis, il y a les formations organisées par les auto-écoles à partir de 120€ pour 12 heures de cours. Des formations, d'ailleurs, obligatoires dans certains cas.

Les auto-écoles où l'avantage est de bénéficier des conseils de professionnels

On a deux chances de passer l'examen. Après deux examens et deux échecs, on est obligé de passer par l'auto-école pour y suivre une formation de 10 heures. Walid Guizani, formateur sécurité routière, Auto-Ecole Bara, précise: "On a deux chances de passer l'examen. Après deux examens et deux échecs, on est obligé de passer par l'auto-école pour y suivre une formation de 10 heures. Ici, on a entre 70 et 80% de réussite." Et d'insister: "Je conseille aux éléves ... un professionnel dans le domaine, instructeur ou formateur. Parce que lire tout seul à la maison, c'est pas la même chose."

S'entraîner avec des examens types

Quelqu'un lit les questions oralement, puis vous avez 15 secondes. En tout, 30 secondes. Je conseille toujours de lire les questions deux à trois fois. Et surtout de regarder les détails. Walid conseille de s'entraîner sur des sites proposant des tests types. "Quelqu'un lit les questions oralement, puis vous avez 15 secondes. En tout, 30 secondes. Je conseille toujours de lire les questions deux à trois fois. Et surtout de regarder les détails." Sur 50 questions, il faut atteindre un score de 41 pour obtenir ce permis théorique. Les fautes graves pénalisant de 5 points. Les chroniqueurs se sont prêtés au jeu et ce n'est pas brillant ici non plus: Carlo a obtenu 37 points, Thibaut 28 et Laetitia, notre conseillère beauté, 27 ! La faute aux questions juridiques et de procédure, d'après eux.

Rester au courant des changements

Il est donc toujours plus qu'utile de consulter le site "code-de-la-route.be" où la réglementation routière affichée d'une manière claire et lisible, est actualisée en fonction des modifications récentes du code de la route.

