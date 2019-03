Une tisane en soirée pour mieux dormir

C'est un fait, les plantes ont des effets. En infusion, on peut faire tremper les feuilles ou les sachets dans l’eau chaude. En décoction, on peut les faire à froid ou les faire bouillir. L’effet des plantes est scientifiquement prouvé. Même si l’effet, notamment l’effet sédatif, aura plus d’impact sur des gens qui ne prennent ni somnifères, ni antidépresseurs ni médicaments anti angoisse.

Il y a également des sachets, mais des feuilles en vrac c’est encore mieux! Il y a des herboristes, mais c'est un métier non protégé et avec les plantes que l’on peut vendre, tout est très réglementé. Normalement, le pharmacien devrait donner des conseils en matière de phytothérapie...

Il y a des plantes apaisantes, comme la valériane, très efficace mais ce n’est pas très bon. La verveine, un classique, ou encore le pavot. Et pour emballer le tout, un peu de réglisse (attention, pas pour les hyper tendus). Il y a aussi la camomille, pour ceux qui aiment le goût. Vous pouvez également utiliser la passiflore, qui est bien pour dormir.

Il y a aussi des plantes digestives, qui n'agissent pas seulement sur les boyaux, mais qui agissent aussi sur le système nerveux central. Parmi celles-ci : le basilic, la menthe, le fenouil ou encore le carvi. Au final, chacun fait comme il le souhaite en fonction de ses goûts.