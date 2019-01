Salade de thon, mayonnaise au wasabi sur pomme de terre au four au citron vert

Ingrédients :

4 pommes de terre à chair ferme

1 càc de wasabi

3 càs de mayonnaise

1 boîte de 160 g de thon à l’huile

2 citrons verts

4 càs d’huile d’olive

1 bouquet de coriandre

Sel

Poivre du moulin

Préparation :

Râper le zeste des citrons verts, réserver.

Presser le jus des citrons verts, réserver.

Cuire les pommes de terre avec la peau au four à 180° Elles doivent être tendres.

Éplucher les pommes de terre encore chaudes et les mélanger avec le jus de citron vert, la moitié des zestes râpés et l’huile d’olive. Assaisonner et goûter.

Émietter grossièrement le thon, mélanger à la mayonnaise et au wasabi (ajouter le wasabi progressivement et goûter, c’est fort !)

Préparer sur assiette des quenelles de pomme de terre, ajouter par-dessus la salade de thon au wasabi et parsemer de feuilles de coriandre et du zeste restant.