Wok de chou-fleur

Recettes de Carlo : Wok de chou-fleur et taboulé de chou-fleur et sashimi de saumon - © Tous droits réservés

Ingrédients :

2 blancs de poulet

100 g de noix de cajou

2 oignons

1 chou-fleur

5 càs de sauce d’huître (en grande surface ou en épicerie asiatique)

1 càs de sauce soja claire (idem)

Poivre noir du moulin

2 càs d’huile végétale

200 g de riz basmati

Préparation :

Laver le chou-fleur et le détailler en petits bouquets. Vous n’aurez pas forcément besoin de tout un chou-fleur pour cette recette, vous pourrez employer le reste pour une deuxième recette.

Émincer les feuilles en très fines lamelles, ne pas utiliser la partie trop dure des feuilles.

Émincer les blancs de poulet en fines lamelles.

Couper les oignons en fines demi-rondelles.

Dans un wok (ou dans une poêle, ne soyons pas sectaires!), faire chauffer l’huile et faire dorer les noix de cajou. Les réserver.

Dans le même wok bien chaud, verser éventuellement encore un peu d’huile et faire revenir les oignons, ajouter le chou-fleur (fleurs et feuilles), 3 à 4 càs de sauce d’huître et une càs de sauce soja. Faire revenir à feu moyen, pendant au moins dix minutes; il faut que le chou-fleur soit croquant, certes, mais cuit!

Ajouter les lamelles de poulet, remettre un peu de sauce d’huître, monter le feu et faire revenir à feu vif jusqu’à ce que le poulet soit cuit.

Ajouter les noix de cajou en fin de cuisson. Servir avec du riz blanc.