Recettes de Carlo : saucisses en habits de bettes, côtes de bettes à la crème, galettes de pommes de terre

Saucisse (3€)

Bettes (2€)

Crème 20 cl (1€)

10 cl d’huile d’olive (0,60€)

Fromage gouda vieux (1€)

4 pommes de terre farineuses (0.50€)

Total : 8€ / 2€ par personne

Préparer les côtes de bettes

Laver les bettes à grande eau et enlever l’éventuelle partie finale terreuse. A l’aide d’un petit couteau, séparer les feuilles des côtes.

Émincer les côtes en fines lamelles. Faire chauffer l’huile d’olive dans une poêle et les faire revenir à feu moyen. Elles doivent s’attendrir… tout en restant assez fermes. Assaisonner. Ajouter la crème, poursuivre la cuisson, faire réduire. Ajouter le formage, bien mélanger ne pas laisser sécher. On peut également faire gratiner 10 minutes à 200°.

Les saucisses en habit

Dans une poêle préalablement chauffée, saisir 30 secondes de chaque côté, chaque feuille, bien à plat. Réserver.

Dans la même poêle, précuire les saucisses 5 minutes. Les retirer, les rouler dans les feuilles de bettes (on peut mettre deux couches), et les remettre à la poêle, de préférence à couvert encore 5-7 minutes à feu doux. Servir les saucisses découpées en trois avec les cotes de bettes.

Galettes de pommes de terre

Peler et laver les pommes de terre. Les râper à la râpe moyenne. Assaisonner.

Faire chauffer de l’huile d’olive dans une poêle et répartir les pommes de terres râpées en petits "tas".

Faire dorer à feu moyen.

Les galettes ainsi obtenues doivent être cuites à cœur.